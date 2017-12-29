2017-12-29T13:34:32+03:00
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с автобусом в Москве

По предварительным данным, автобус врезался в остановку после того, как в него въехал автомобиль Daewoo Nexia
Екатерина БОЛГОВА
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В Москве задержали предполагаемого виновника ДТП с автобусом. Фото: Департамент транспорта Москвы/TwitterВ Москве задержали предполагаемого виновника ДТП с автобусом. Фото: Департамент транспорта Москвы/Twitter
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В Москве задержали водителя машины, въехавшей в автобус, который затем врезался в остановку общественного транспорта на северо-западе города.

"Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан", - сообщается в микроблоге столичного департамента транспорта в Twitter.

Отмечается, что изображенный на фото черный автомобиль имеет лицензию на таксомоторную деятельность.

"Лицензия выдана в Московской области", - говорится в сообщении.

Глава пресс-службы столичного главка МВД России Юрий Титов заявил, что водитель автомобиля Daewoo Nexia сейчас дает показания. По данным Титова, водитель не покидал места происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что утром в пятницу, 29 декабря, пассажирский автобус врезался в остановку у станции метро "Сходненская". Сведения о двух погибших не подтвердились. По данным МВД, пострадали три человека. Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной.

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