Жительница Калифорнии родила ребенка в продуктовом магазине

СЕГОДНЯ 12:30 2017-12-29T12:30:20+03:00

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Жительница американского штата Калифорния родила малыша прямо в продуктовом магазине. Об этом происшествии рассказала хозяйка торговой точки Иссамар Сепульведа.

Женщина рассказала, что роды у молодой мамы пришлось принимать всем рабочим коллективом, пока врачи скорой помощи добирались до места. Диспетчер в это время консультировала всю «бригаду».

"Наш кассир звонил 911, мясник держал ребенка, повар искал ножницы, а я перерезала пуповину", – цитирует слова Иссамар сайт «Дни.ру»,

Женщина призналась, что все очень занервничали, когда увидели, что кожа у новорожденного мальчика фиолетовая. Однако диспетчер пояснила, что ребенок очень сильно замерз. Тогда сотрудники магазина закутали малыша во множество пледов, которые нашли на складе.

Сепульведа решила продолжить помогать молодой маме и в дальнейшем. На своей страничке в соцсети она запустила кампанию по сбору вещей для новорожденного, поскольку мать не может его достойно обеспечить.