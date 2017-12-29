МИД РФ: Россия будет убеждать США и КНДР в необходимости диалога

СЕГОДНЯ 12:47 2017-12-29T12:47:01+03:00

В МИД РФ заявили, что будут призывать к диалогу США и КНДР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявлял о том, что у Москвы достаточный уровень координации и общения с Пхеньяном

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Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявил, что Россия будет убеждать Соединенные Штаты и Северную Корею в необходимости проведения диалога по урегулированию обстановки на Корейском полуострове.

«Сейчас, как только при первой же возможности одна из сторон захочет сделать первый шаг, мы будем готовы опять говорить с обеими сторонами, какая наша помощь может понадобиться», - сказал Бурмистров.

Он отметил, что Москва будет проявлять настойчивость при переговорах с Вашингтоном и Пхеньяном.

«Мы люди терпеливые и настойчивые и все равно будем разговаривать и с теми, и с другими сторонами и убеждать их в очевидном и неизбежном — необходимости перехода к диалогу», — добавил дипломат, передает РИА Новости.

Ранее Бурмистров сообщал о достаточном количестве уровне координации и общения России и Северной Кореи. Отношения Москвы и Пхеньяна он назвал стабильными и дружественными.