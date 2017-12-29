2017-12-29T13:52:58+03:00
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

По словам пресс-секретаря, президент РФ отметит праздник
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин встретит Новый год. По его словам, глава государства отметит праздник в кругу родных и близких.

"Он (президент России Владимир Путин) традиционно его встречает дома, традиционно делает это в кругу родных и близких, и друзей", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Новый года для российского лидера праздник "семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно".

"Также будет традиционно и в этом году", - добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремль на новогодние каникулы не уходит, «остается в рабочем режиме».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не составляли список достижений и неудач за уходящий год

"Главное достижение и главная неудача по версии Кремля... Мы таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач", - отметил Песков.

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