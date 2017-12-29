Песков назвал главным разочарованием года российско-американские отношения

29 Дек. 13:58 2017-12-29T13:58:46+03:00

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности выстраивать с США взаимовыгодные отношения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным разочарованием 2017 года уровень российско-американских отношений.

"Вполне может (состояние отношений РФ и США считаться основным разочарованием года)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что позиция США в отношении России не может не вызывать сожаления.

"Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, тоже не может не вызывать сожаления", - отметил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз выражал готовность России выстраивать взаимовыгодные отношения с США и Европой.

"Но танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", - добавил Песков.

Кроме того, он с сожалением отметил проблемы с реализацией минских договоренностей по урегулированию обстановки в Донбассе.

"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что в подвисшем состоянии у нас находятся Минские договоренности", - добавил пресс-секретарь.