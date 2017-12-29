Песков назвал главным разочарованием года российско-американские отношения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным разочарованием 2017 года уровень российско-американских отношений.
"Вполне может (состояние отношений РФ и США считаться основным разочарованием года)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что позиция США в отношении России не может не вызывать сожаления.
"Та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, тоже не может не вызывать сожаления", - отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз выражал готовность России выстраивать взаимовыгодные отношения с США и Европой.
"Но танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", - добавил Песков.
Кроме того, он с сожалением отметил проблемы с реализацией минских договоренностей по урегулированию обстановки в Донбассе.
"Конечно, можно только выразить сожаление в связи с тем, что в подвисшем состоянии у нас находятся Минские договоренности", - добавил пресс-секретарь.