2017-12-29T14:31:58+03:00
Общество

Суд заочно приговорил к девяти годам основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера

Партнер Барудера Иван Черкасов получил восемь лет колонии
Екатерина БОЛГОВА
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Суд заочно приговорил основателя Hermitage Capital Уильяма БраудераСуд заочно приговорил основателя Hermitage Capital Уильяма БраудераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 29 декабря, Тверской суд Москвы вынес решение в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он получил девять лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей заочно за преднамеренное банкротство компании "Дальняя степь", ущерб от которого составляет больше 3,5 млрд рублей.

Партнер Браудера Иван Черкасов получил восемь лет колонии и штраф в таким же размере.

Был удовлетворен гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве. Солидарно с Браудера и Черкасова будут взысканы 4,2 млрд рублей.

Адвокаты заявили, что обжалуют приговор в Мосгорсуде, передает "Интерфакс".

Напомним, это дело уже является вторым в отношении Браудера, рассматриваемым в заочном порядке. В 2013 году суд заочно приговорил основателя Hermitage Capital к девяти годам тюрьмы, признав его виновным в неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей , благодаря фальсификации налоговых деклараций и использования льгот, рассчитанных на инвалидов.

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