2017-12-29T15:04:28+03:00
Происшествия

ДТП у метро «Сходненская» в Москве: в «Группе ГАЗ» рассказали о состоянии автобуса

По данным компании, автобус был выпущен в 2007 году и проходил регулярное плановое обслуживание
Екатерина БОЛГОВА
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В результате ДТП пострадали три человека, жертв нет. ФОТО Сергей БобылевВ результате ДТП пострадали три человека, жертв нет. ФОТО Сергей Бобылев
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В «Группе ГАЗ» рассказали о состоянии автобуса, врезавшегося в остановку у метро «Сходненская» в Москве. По данным автопроизводителя, транспортное средство было выпущено в 2007 году, через год было выведено на маршрут.

«Пробег данного автобуса составляет 460 тыс. км при средних показателях пробегов у автобусов данного типа от 700 тыс. км до 1 млн км», - сообщается в комментарии компании.

Отмечается, что автобус обсуживался в официальных сервисных центрах, неполадок в тормозной системе и других основных узлах обнаружены не были.

«Специалисты «Группы ГАЗ» направлены на место аварии для изучения обстоятельств происшествия», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, авария с участием автобуса произошла утром в пятницу, 29 декабря. Транспортное средство врезалось в остановку, где находились люди. В результате пострадали три человека. По предварительной информации, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с "подрезавшим" его такси. Полиция задержала водителя легковушки.

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