2017-12-29T14:43:47+03:00
Общество

Есть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 году

Авторы видео уверены, что уходящий год стал для страны переломным
Денис СУХОВ
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Есть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 годуЕсть чем гордиться: В сети опубликовали ролик о достижениях России в 2017 годуФото: REUTERS
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В сети появился ролик о достижениях России в 2017 году. Авторы видео убеждены, что уходящий год стал для страны переломным, а впереди лежат открытые горизонты для будущих свершений.

В частности, в размещенном на Youtube-канале «Это Россия, детка» ролике упоминаются определенные экономические успехи. Рост ВВП и производства во многих секторах промышленности, умеренная инфляция — все это свидетельствует о выходе из рецессии, уверены авторы видео.

Кроме того, рекордный урожай позволил стране стать мировым лидером по экспорту зерна. В уходящем году Россия заработала на продаже сельхозпродукции больше, чем на поставках вооружения, хотя спрос на последнее вырос после успешной военной операции в Сирии.

Завершается строительство таких крупнейших инфраструктурных проектов, как Крымский мост. В 2017 году отечественные ВУЗы отличились в международных образовательных рейтингах, а средняя продолжительность жизни достигла 73 лет.

В сети опубликован ролик о достижениях России в 2017 году.

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