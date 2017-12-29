2017-12-29T15:13:09+03:00
Общество

Путин поручил принять исчерпывающие меры против необоснованного повышения платы за ЖКХ

Правительство должно до 31 марта 2018 года навести порядок в в сфере платежей на содержание и обслуживание жилых домов
Денис СУХОВ
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Путин поручил принять исчерпывающие меры против необоснованного повышения платы за ЖКХПутин поручил принять исчерпывающие меры против необоснованного повышения платы за ЖКХФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Речь идет о размере платы за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые в при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

В ходе своей большой пресс-конференции 14 декабря президент отметил зашкаливающий рост жилищных платежей в России, которые в отличие от коммунальных не регулируются на федеральном уровне.

Глава государства поручил до 31 марта 2018 года разработать и принять федеральный закон о переходе к системе прямых договорных отношений между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями.

Ранее в Минстрое заявили, что разработают единую методику определения размера платы за обязательные услуги ЖКХ и введут ограничения на ее рост.

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