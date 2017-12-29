Путин поручил принять исчерпывающие меры против необоснованного повышения платы за ЖКХ
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Речь идет о размере платы за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые в при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
В ходе своей большой пресс-конференции 14 декабря президент отметил зашкаливающий рост жилищных платежей в России, которые в отличие от коммунальных не регулируются на федеральном уровне.
Глава государства поручил до 31 марта 2018 года разработать и принять федеральный закон о переходе к системе прямых договорных отношений между потребителями услуг ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями.
Ранее в Минстрое заявили, что разработают единую методику определения размера платы за обязательные услуги ЖКХ и введут ограничения на ее рост.