2017-12-29T15:35:54+03:00
Политика

СМИ узнали, что американские вертолеты эвакуировали командиров ИГ* из Дейр-эз-Зора

Отмечается, что главари террористической организации были вывезены в провинцию Хасеке
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments138
СМИ сообщили, что вертолеты США эвакуировали боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-ЗорСМИ сообщили, что вертолеты США эвакуировали боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-ЗорФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские вертолеты эвакуировали командиров запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" из некоторых районов сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев, боевиков транспортировали в провинцию Хасеке на северо-востоке страны. По данным местных жителей, силы США уже во второй раз проводят операцию по эвакуации командиров ИГ.

Напомним, ранее в ООН было отправлено послание властей Сирии, в котором Дамаск обвиняет международную коалицию во главе с США в проведении договоров и координации деятельности с ИГ.

В середине ноября британская ВВС заявила, что коалиция под руководством США вместе с союзниками договорились о том, чтобы около 250 представителей ИГ и около 3,5 тысяч членов их семей вышли из Ракки в октябре.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тогда заметил, что у Москвы нет подтверждения фактов эвакуации силами коалиции боевиков ИГ из Ракки.

*ИГ — запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве побит новый температурный рекорд
Ответственность за взрыв петербургском супермаркете взяла на себя ИГ*
Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»
На Украине освобожденных из ДНР и ЛНР пленных заподозрили в дезертирстве
США уговаривают Турцию не покупать российские системы ПВО/ПРО
Конституционный суд ФРГ отказался отсрочить наказание 96-летнему бухгалтеру Освенцима
Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года
Белый дом: США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» Ирана
Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России
Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов
Путин списал долги россиян по транспортному и имущественному налогу, накопившиеся к 2015 году
Суд приговорил к девяти годам заключения экс-главу Росграницы, похитившего почти 500 млн рублей
Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов
В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин
Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко
США поставят ракеты «воздух-воздух» соседним с РФ странам
Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами
МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда
ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампанию
Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты
Сергей Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики
Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек
Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи
СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400
Итальянские бизнесмены отсудили у Apple права на имя Стива Джобса
Китай опроверг информацию о перекачке нефти на корабли КНДР
В Испании умерла единственная дочь диктатора Франсиско Франко