СМИ узнали, что американские вертолеты эвакуировали командиров ИГ* из Дейр-эз-Зора
Американские вертолеты эвакуировали командиров запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" из некоторых районов сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев, боевиков транспортировали в провинцию Хасеке на северо-востоке страны. По данным местных жителей, силы США уже во второй раз проводят операцию по эвакуации командиров ИГ.
Напомним, ранее в ООН было отправлено послание властей Сирии, в котором Дамаск обвиняет международную коалицию во главе с США в проведении договоров и координации деятельности с ИГ.
В середине ноября британская ВВС заявила, что коалиция под руководством США вместе с союзниками договорились о том, чтобы около 250 представителей ИГ и около 3,5 тысяч членов их семей вышли из Ракки в октябре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тогда заметил, что у Москвы нет подтверждения фактов эвакуации силами коалиции боевиков ИГ из Ракки.
*ИГ — запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».