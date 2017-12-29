СМИ узнали, что американские вертолеты эвакуировали командиров ИГ* из Дейр-эз-Зора

29 Дек. 15:33 2017-12-29T15:35:54+03:00

Отмечается, что главари террористической организации были вывезены в провинцию Хасеке

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Американские вертолеты эвакуировали командиров запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" из некоторых районов сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев, боевиков транспортировали в провинцию Хасеке на северо-востоке страны. По данным местных жителей, силы США уже во второй раз проводят операцию по эвакуации командиров ИГ.

Напомним, ранее в ООН было отправлено послание властей Сирии, в котором Дамаск обвиняет международную коалицию во главе с США в проведении договоров и координации деятельности с ИГ.

В середине ноября британская ВВС заявила, что коалиция под руководством США вместе с союзниками договорились о том, чтобы около 250 представителей ИГ и около 3,5 тысяч членов их семей вышли из Ракки в октябре.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тогда заметил, что у Москвы нет подтверждения фактов эвакуации силами коалиции боевиков ИГ из Ракки.

*ИГ — запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».