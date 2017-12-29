2017-12-29T15:43:18+03:00
Происшествия

При пожаре в торговом комплексе в Мумбаи погибли 15 человек

Верхняя часть 12-этажного здания выгорела полностью, пострадали десятки посетителей комплекса
Екатерина БОЛГОВА
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В Мумбаи в результате пожара погибли не менее 15 человекВ Мумбаи в результате пожара погибли не менее 15 человекФото: REUTERS
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При пожаре в торговом комплексе Kamala Mills в индийском Мумбаи погибли, как минимум, 15 человек.

Как сообщил телеканал NDTV, пожар начался в ночь на пятницу, 29 декабря, в пабе London Taxi, расположенном в 12-этажном торговом здании. Огонь быстро перекинулся и на другие помещения комплекса.

Очевидцы происшествия сообщили, что верхняя часть здания выгорела полностью. Комплекс Kamala Mills пользуется популярностью среди жителей и туристов в Мумбаи.

Представители полиции сообщили, что среди жертв — в основном, девушки, отмечавшие день рождения подруги в ресторане на крыше.

"В течение каких-то секунд после того, как мы поняли, что начался пожар, все помещение уже было охвачено огнем. Началась жуткая давка, люди пытались выбраться из горящего здания", — рассказал один из пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. По предварительной версии, поржар мог быть вызван коротким замыканием.

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