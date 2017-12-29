При пожаре в торговом комплексе в Мумбаи погибли 15 человек
При пожаре в торговом комплексе Kamala Mills в индийском Мумбаи погибли, как минимум, 15 человек.
Как сообщил телеканал NDTV, пожар начался в ночь на пятницу, 29 декабря, в пабе London Taxi, расположенном в 12-этажном торговом здании. Огонь быстро перекинулся и на другие помещения комплекса.
Очевидцы происшествия сообщили, что верхняя часть здания выгорела полностью. Комплекс Kamala Mills пользуется популярностью среди жителей и туристов в Мумбаи.
Представители полиции сообщили, что среди жертв — в основном, девушки, отмечавшие день рождения подруги в ресторане на крыше.
"В течение каких-то секунд после того, как мы поняли, что начался пожар, все помещение уже было охвачено огнем. Началась жуткая давка, люди пытались выбраться из горящего здания", — рассказал один из пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. По предварительной версии, поржар мог быть вызван коротким замыканием.