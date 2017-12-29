Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела своей территории

29 Дек. 15:54 2017-12-29T15:54:13+03:00

ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа Фото: REUTERS

Одна из трех выпущенных по Израилю ракет повредила здание

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Израильские военные атаковали позиции боевиков ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела своей территории. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"При помощи танков и средств ВВС наши силы нанесли удар по двум целям боевиков ХАМАС в секторе Газа. Удар стал ответом на ракетный обстрел территории Израиля", — сообщается в микроблоге армии в Twitter.

Ранее стало известно, что из сектора Газа были выпущены три ракеты по израильской территории. Две из них были сбиты, а третья повредила здание.

«После сообщения о сработавших сиренах тревоги в районе Шаар-ХаНегев и Сдот-Негев, было выявлено три пуска ракет в сторону Израиля», -заявила пресс-служба ВС Израиля.

.Отмечается, что две ракеты были уничтожены системой противовоздушной обороны «Железный купол».

По данным израильской полиции, одна ракета упала на территории населенного пункта в западном Негеве, сведения о пострадавших не поступали, передает РИА Новости.