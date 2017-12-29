2017-12-29T16:26:40+03:00
В мире

Итальянские бизнесмены отсудили у Apple права на имя Стива Джобса

Братья Винченцо и Джакомо Барбато зарегистрировали торговую марку Steve Jobs в 2012 году
Екатерина БОЛГОВА
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Стив Джобс в 2010 годуСтив Джобс в 2010 годуФото: REUTERS
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В Италии братья-бизнесмены Винченцо и Джакомо Барбато отсудили у компании Apple права на имя Стива Джобса.

Как сообщает портал High Snobiety, предприниматели зарегистрировали торговую марку Steve Jobs в 2012 году. Тогда она никому не принадлежала. Они отметили, что представители компании Apple "даже не задумывались" об оформлении право на коммерческое использование имени основателя корпорации.

В 2014 году ведомство по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) признало регистрацию этой торговой марки правомерной. Но суд с Apple продолжался еще три года. Судебный спор касался не только самого имени Джобса, но и логотипа компании Steve Jobs — "надкусанной" сбоку буквы J. В Apple полагали, что оба бренда похожи до смешения. Суд отклонил это мнение.

Под маркой Steve Jobs выпускается одежда,а также братья Барбато намерены выускать смартфоны на платформе Android.

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