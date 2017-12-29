29 Дек. 16:33 2017-12-29T16:33:37+03:00

Министр иностранных дел РФ хочет с этой целью покататься на лыжах на российском курорте

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи, и поэтому хочет покататься там на лыжах.

Ведущий программы "Международная панорама" на телеканале НТВ ведущий Тигран Кеосаян спросил у главы МИД, не сохранился ли его загар с тех пор, как он работал в Шри-Ланке в 1970-х годах.

"Работал четыре года,. Да, я его (загар) регулярно поддерживаю", - ответил Лавров.

При этом он отметил, что для поддержки загара ему приходится летать "не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать".

"В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал", - добавил министр.

Он рассказал также, что катается на лыжах, "но сейчас на это уже остается меньше времени". "Рассчитываю сделать это в Сочи", - сказал глава МИД России.

Ранее Лавров пошутил на тему "вмешательства" России в выборы в других странах.