Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи, и поэтому хочет покататься там на лыжах.
Ведущий программы "Международная панорама" на телеканале НТВ ведущий Тигран Кеосаян спросил у главы МИД, не сохранился ли его загар с тех пор, как он работал в Шри-Ланке в 1970-х годах.
"Работал четыре года,. Да, я его (загар) регулярно поддерживаю", - ответил Лавров.
При этом он отметил, что для поддержки загара ему приходится летать "не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать".
"В той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал", - добавил министр.
Он рассказал также, что катается на лыжах, "но сейчас на это уже остается меньше времени". "Рассчитываю сделать это в Сочи", - сказал глава МИД России.
Ранее Лавров пошутил на тему "вмешательства" России в выборы в других странах.