Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек

29 Дек. 16:42 2017-12-29T16:42:50+03:00

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Жительница американского Чикаго Сара Дейсач открыла сайт по продаже искусственных пенисов для девочек от пяти лет. Она заявила, что ее дочь считает себя мальчиком, поэтому американка решила помочь и другим подобным детям.

Маленькие пенисы выпускаются для того, чтобы девочки, считающие себя мальчиками, носили их под штанами. Можно выбрать цвет изделия из нескольких вариантов: кешью, фундук и карамель. А также предлагаются модели для детей от пяти до восьми лет.

На сайте Сары также можно заказать устройства, позволяющие девочкам и женщинам ходить в туалет стоя. В описании товара отмечается, что его можно носить под одеждой весь день.

Пользователи Facebook возмутились таким бизнесом. Многие задают вопросы, зачем маленьким девочкам ходить весь день с искусственным пенисом или справлять нужду стоя, пишет издание The Mirror.