Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек
Жительница американского Чикаго Сара Дейсач открыла сайт по продаже искусственных пенисов для девочек от пяти лет. Она заявила, что ее дочь считает себя мальчиком, поэтому американка решила помочь и другим подобным детям.
Маленькие пенисы выпускаются для того, чтобы девочки, считающие себя мальчиками, носили их под штанами. Можно выбрать цвет изделия из нескольких вариантов: кешью, фундук и карамель. А также предлагаются модели для детей от пяти до восьми лет.
На сайте Сары также можно заказать устройства, позволяющие девочкам и женщинам ходить в туалет стоя. В описании товара отмечается, что его можно носить под одеждой весь день.
Пользователи Facebook возмутились таким бизнесом. Многие задают вопросы, зачем маленьким девочкам ходить весь день с искусственным пенисом или справлять нужду стоя, пишет издание The Mirror.