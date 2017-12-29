2017-12-29T16:56:04+03:00
Политика

Сергей Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики

Глава МИД РФ оставил предпочел оставить без внимания провокационный вопрос телеведущего, чтобы «никого не обидеть»
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался озвучить, кто по версии главы дипведомства является на сегодня главным «дебилом» международной политики.

Соответствующий провокационный вопрос дипломату задал ведущий программы телеканала НТВ «Международная пилорама» Тигран Кеосаян.

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», - ответил Лавров.

Адресуя свой вопрос, Кеосаян вспомнил пресс-конференцию с участием Лаврова и главы МИД Саудовской Аравии в 2015 году. Тогда, слушая выступление коллеги, российский дипломат тихо произнес «дебилы», добавив еще одно крепкое слово. Что именно вызвало раздражение министра неясно, но пользователи интернета оценили реплику, которая быстро разошлась на мемы.

Как подчеркнул в интервью «Комсомольской правде» сам Лавров, свою знаменитую фразу он произнес не в порыве гнева. Глава МИД РФ отметил, что он не первый политик, попавший в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен.

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