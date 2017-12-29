2017-12-29T17:19:46+03:00
Политика

Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты

Лидер ЛДПР планирует побороться за пост главы государства уже в шестой раз
Денис СУХОВ
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Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президентыЖириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президентыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты на выборах в марте 2018 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

«Зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого политической партией «Либерально-демократическая партия России», - говорится в постановлении ЦИК.

Лидер либерал-демократов планирует побороться за пост главы государства уже в шестой раз. Опытный политик решил действовать оперативно, и первым предоставил комиссии все необходимые для регистрации документы. Так как Жириновский возглавляет парламенсткую фракцию, он освобожден от сбора подписей.

Получая удостоверение кандидата в президенты, политик призвал ЦИК повнимательнее проследить за тем, чтобы для всех участников кампании были предусмотрены равные условия агитации.

Напомним, претенденты от партий могут подавать в ЦИК документы до 12 января, самовыдвиженцы — до полуночи 7 января.

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