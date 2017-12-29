2017-12-29T17:43:51+03:00
Политика

ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампанию

Глава «Совхоза имени Ленина» подал документы в центральную избирательную комиссию 28 декабря
Денис СУХОВ
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ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампаниюЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампаниюФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Центральный избирательный комитет разрешил выдвиженцу от КПРФ Павлу Грудинину открыть избирательный счет и начать активную фазу кампании. Об этом говорится в постановлении комиссии.

Напомним, днем ранее Грудинин подал в ЦИК документы, необходимые для выдвижения. Решение об официальной регистрации кандидата принимается в течение пяти дней, при этом комиссия, как правило, разрешает открыть избирательный счет уже на следующий день.

Специальный счет для избирательного фонда все кандидаты открывают в отделении Сбербанка в Оружейном переулке Москвы, его размер не может превысить 400 млн рублей. После этого они могут начать активную фазу кампании: собирать подписи и вести агитацию. Все эти мероприятия должны быть оплачены только за счет средств фонда.

Глава «Совхоза имени Ленина» освобожден от сбора подписей, так как представляет парламентскую фракцию. Ожидается, что ЦИК примет решение о регистрации Грудинина в качестве кандидата уже в ближайшие дни.

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