ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда
Центральная избирательная комиссия разрешила выдвиженцу от Партии добрых дел Екатерине Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Об этом говорится в постановлении ЦИК.
Певица и правозащитница подала документы в ЦИК 27 декабря. Решение о регистрации кандидата принимается комиссией в течение пяти дней, при этом открыть специальный счет, как правило, разрешается раньше.
После формирования избирательного фонда Гордон может начать активную фазу кампании, в том числе агитацию и сбор подписей. Так как правозащитница представляет непарламентскую партию, ей необходимо предоставить ЦИК 100 тысяч подписей в свою поддержку.
Отметим, что размер избирательного фонда не может превышать 400 млн рублей. При этом производство всех агитационных материалов и других мероприятий в рамках кампании могут финансироваться только из этих средств.
Ранее ЦИК разрешил открыть избирательный счет выдвиженцу от КПРФ Павлу Грудинину.