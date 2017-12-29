2017-12-29T18:03:40+03:00
Политика

ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда

Теперь певица и правозащитница может начать сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата в президенты
Денис СУХОВ
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ЦИК разрешил Екатерине Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фондаЦИК разрешил Екатерине Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фондаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Центральная избирательная комиссия разрешила выдвиженцу от Партии добрых дел Екатерине Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Об этом говорится в постановлении ЦИК.

Певица и правозащитница подала документы в ЦИК 27 декабря. Решение о регистрации кандидата принимается комиссией в течение пяти дней, при этом открыть специальный счет, как правило, разрешается раньше.

После формирования избирательного фонда Гордон может начать активную фазу кампании, в том числе агитацию и сбор подписей. Так как правозащитница представляет непарламентскую партию, ей необходимо предоставить ЦИК 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Отметим, что размер избирательного фонда не может превышать 400 млн рублей. При этом производство всех агитационных материалов и других мероприятий в рамках кампании могут финансироваться только из этих средств.

Ранее ЦИК разрешил открыть избирательный счет выдвиженцу от КПРФ Павлу Грудинину.

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