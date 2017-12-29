2017-12-29T18:26:52+03:00
Спорт

МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

Крой и дизайн моделей не изменился, но с экипировки убрали национальные символы и логотипы Олимпийского комитета России
Денис СУХОВ
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МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в ПхенчханеМОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в ПхенчханеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Международный олимпийский комитет одобрил эскизы формы для российских спортсменов, которые выступят на Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщили «Интерфаксу» в компании-поставщике экипировки для Олимпийского комитета России (ОКР), все представленные МОК образцы были одобрены без замечаний.

«Дизайн моделей останется прежним, но, по техническому заданию от Международного олимпийского комитета, на форме не будет флага, герба России, знака ОКР. Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR - Olympic Athlet from Russia», - рассказала основатель компании Анастасия Задорина.

Основными цветами формы станут белый, красный и серый. Задорина выразила надежду, что на церемонии закрытия Игр россияне смогут пройти с флагом и в парадной форме, разработанной изначально.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную РФ от участия в ОИ-2018, обвинив в систематических нарушениях антидопинговых правил. «Чистые» российские спортсмены смогут выступить под нейтральным олимпийским флагом.

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