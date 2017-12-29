2017-12-29T18:48:24+03:00
Политика

Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами

Сенатор уверен, что сирийские СМИ предоставили еще одно подтверждение сотрудничества террористов с США
Денис СУХОВ
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Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетамиКлинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетамиФото: Иван ВИСЛОВ
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Сообщения сирийских СМИ об эвакуации лидеров «Исламского государства»* из провинции Дейр-эз-Зор в Эль-Хасаку при помощи США является очередным подтверждением сотрудничества Вашингтона с террористами. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что на самом деле это не «эвакуация», а спасение боевиков американскими военными от полного уничтожения.

«Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственным войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США», - отметил Клинцевич.

По его словам, подобные действия «не могут не бросать тень» на европейские страны, участвующие в возглавляемой США международной коалиции в Сирии.

Ранее агентство SANA сообщило, что американские военные вертолеты эвакуировали командиров ИГ* из Дейр-эз-Зора в подконтрольную коалиции провинцию Эль-Хасака на северо-востоке Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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