2017-12-29T19:10:02+03:00
В мире

США поставят ракеты «воздух-воздух» соседним с РФ странам

Контракт на сумму 634,2 млн долларов должен быть выполнен до 31 января 2020 года
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments51
Ракета «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Фото: defense.govРакета «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Фото: defense.gov
Изменить размер текста:

Военно-воздушные силы США подписали с компанией Raytheon Missile контракт на производство ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Предполагается, что их поставят в 10 стран, включая соседние с РФ Польшу и Японию.

По данным Пентагона, сумма контракта составит 634,2 млн долларов, он должен быть полностью выполнен до 31 января 2020 года. Кроме того, Raytheon Missile займется производством запчастей и телеметрического оборудования.

Ракеты поставят в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн, Катар, Польшу и Японию. AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета, принятая на вооружение ВВС США в 1991 году. Является основным оружием всех истребителей американской разработки и эксплуатируется в 33 странах мира.

Последние версии ракеты обладают улучшенными характеристиками и дальностью до 180 км.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве побит новый температурный рекорд
Ответственность за взрыв петербургском супермаркете взяла на себя ИГ*
Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»
На Украине освобожденных из ДНР и ЛНР пленных заподозрили в дезертирстве
США уговаривают Турцию не покупать российские системы ПВО/ПРО
Конституционный суд ФРГ отказался отсрочить наказание 96-летнему бухгалтеру Освенцима
Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года
Белый дом: США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» Ирана
Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России
Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов
Путин списал долги россиян по транспортному и имущественному налогу, накопившиеся к 2015 году
Суд приговорил к девяти годам заключения экс-главу Росграницы, похитившего почти 500 млн рублей
Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов
В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин
Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко
Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами
МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда
ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампанию
Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты
Сергей Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики
Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек
Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи
СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400
Итальянские бизнесмены отсудили у Apple права на имя Стива Джобса
Китай опроверг информацию о перекачке нефти на корабли КНДР
В Испании умерла единственная дочь диктатора Франсиско Франко