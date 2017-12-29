США поставят ракеты «воздух-воздух» соседним с РФ странам

29 Дек. 19:09 2017-12-29T19:10:02+03:00

Контракт на сумму 634,2 млн долларов должен быть выполнен до 31 января 2020 года

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Военно-воздушные силы США подписали с компанией Raytheon Missile контракт на производство ракет «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM. Предполагается, что их поставят в 10 стран, включая соседние с РФ Польшу и Японию.

По данным Пентагона, сумма контракта составит 634,2 млн долларов, он должен быть полностью выполнен до 31 января 2020 года. Кроме того, Raytheon Missile займется производством запчастей и телеметрического оборудования.

Ракеты поставят в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн, Катар, Польшу и Японию. AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета, принятая на вооружение ВВС США в 1991 году. Является основным оружием всех истребителей американской разработки и эксплуатируется в 33 странах мира.

Последние версии ракеты обладают улучшенными характеристиками и дальностью до 180 км.