Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко

29 Дек. 19:45 2017-12-29T19:45:24+03:00

В генпрокуратуре Украины уверены, что беседа экс-губернатора Одесской области с бизнесменом из окружения Януковича действительно имела место

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Экспертиза СБУ подтвердила подлинность голосов на записи разговора между экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По ее словам, подлинность была установлена фоноскопической экспертизой научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Теперь в ГПУ не сомневаются, что встреча Саакашвили и Курченко, которого связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, действительно имела место.

«Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия», - отметила Сарган.

Также в рамках расследования предполагаемых связей Саакашвили с окружением Януковича украинские правоохранители взяли под госохрану 15 свидетелей.

Напомним, Генпрокуратура Украины подозревает Саакашвили в организации госпереворота с финансовой помощью приближенных к Януковичу лиц.