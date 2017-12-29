2017-12-29T20:16:09+03:00
В мире

В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин

Пострадавшие от домогательств мигрантов жительницы немецкой столицы cмогут получить помощь от сотрудников Красного Креста
Денис СУХОВ
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В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщинВ Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщинФото: EASTNEWS/AFP
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В новогоднюю ночь в Берлине организую специальную «зону безопасности», куда пострадавшие от сексуальных домогательств женщины смогут обратиться за помощью.

По данным телеканала BBC, помимо усиленных мер безопасности во время гуляний, на улице Эберштрассе неподалеку от Бранденбургских ворот будет установлена специальная зона, где пострадавшие от харассмента женщины получат помощь немецкого Красного Креста.

Кроме того, берлинская полиция опубликовала для местных жительниц особые новогодние «рекомендации». В частности, немкам советуют максимально четко выражать свое несогласие на секс, а если происходящее принимает угрожающий характер — максимально громко звать на помощь окружающих.

Такие меры были приняты под впечатлением от массовых нападений мигрантов на женщин, совершенных в период новогодних праздников 2016 года в центре Кельна. Тогда в полицию поступило более 500 заявлений от немок, сообщивших об изнасилованиях, оскорблениях и грабеже.

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