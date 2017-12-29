2017-12-29T20:32:37+03:00
Политика

Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов

Также принятый документ ужесточает наказание за пропаганду или оправдание терроризма
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, значительно ужесточающий наказания за вербовку террористов. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь человек, вооруживший и подготовивший террориста может получить до 15 лет (ранее от 5 до 10) в случае, если в результате теракта никто не погиб. Если преступное деяние привело к гибели людей, суд имеет право назначить вербовщику пожизненный срок заключения.

Кроме того, новый закон устанавливает наказание за пропаганду или оправдание терроризма в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или от 2 до 5 лет лишения свободы. Под пропагандой понимается распространение информации, направленной на формирование убежденности в привлекательности или допустимости террористической деятельности.

Ранее документ был одобрен в Государственной Думе и Совете Федерации. Отмечается, что закон вступает в силу со дня опубликования.

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