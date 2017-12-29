2017-12-29T20:56:28+03:00
Общество

Суд приговорил к девяти годам заключения экс-главу Росграницы, похитившего почти 500 млн рублей

Дмитрий Безделов признан виновным в денежных махинациях при обустройстве государственной границы с Абхазией
Денис СУХОВ
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Экс-глава Росграницы Дмитрий БезделовЭкс-глава Росграницы Дмитрий Безделов
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Мещанский суд Москвы приговорил признал бывшего главу Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Дмитрия Безделова виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима.

«Признать Безделова виновным и приговорить его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - цитирует судью Олесю Менделееву ТАСС.

Остальные фигуранты дела получили от двух до восьми лет общего режима.

По версии следствия, Безделов и его сообщники украли с сентября 2009 года по май 2013 года 490 млн рублей, выделенных на обустройство перехода на государственной границе с Абхазией.

Безделов ушел с должности по собственному желанию в октябре 2013 года, после конфликта с вице-премьером Дмитрием Рогозиным из-за срыва сроков строительства пункта пропуска при подготовке к саммиту АТЭС.

Год спустя он был объявлен в международный розыск, задержан в Италии и экстрадирован в Россию.

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