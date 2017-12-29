2017-12-29T21:23:33+03:00
В мире

Путин списал долги россиян по транспортному и имущественному налогу, накопившиеся к 2015 году

Президент подписал закон, признающий безнадежными к взысканию недоимки с физических лиц и предпринимателей
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments36
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, признающий безнадежными к взысканию долги по ряду налогов для физических лиц и предпринимателей, сформировавшиеся к 1 января 2015 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон списывает недоимки и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Аналогично были списаны недоимки по налогам, пени и штрафы для индивидуальных предпринимателей. В том числе задолженности по страховым взносам, образовавшиеся у ИП и лиц, занимающихся частной практикой, по состоянию на 1 января 2017 года.

Амнистия не касается долгов по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, связанных с перемещением товаров через границу.

Ранее в ходе своей большой пресс-конференции глава государства отметил, что некоторые налоги ложатся тяжелым бременем на граждан и ИП, что не отвечает ни экономическим, ни государственным интересам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Москве побит новый температурный рекорд
Ответственность за взрыв петербургском супермаркете взяла на себя ИГ*
Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»
На Украине освобожденных из ДНР и ЛНР пленных заподозрили в дезертирстве
США уговаривают Турцию не покупать российские системы ПВО/ПРО
Конституционный суд ФРГ отказался отсрочить наказание 96-летнему бухгалтеру Освенцима
Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года
Белый дом: США и Израиль договорились совместно противодействовать «враждебной деятельности» Ирана
Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России
Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов
Суд приговорил к девяти годам заключения экс-главу Росграницы, похитившего почти 500 млн рублей
Путин подписал закон о пожизненном заключении за вербовку террористов
В Новый год в Берлине появятся «зоны безопасности» для женщин
Экспертиза СБУ подтвердила подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко
США поставят ракеты «воздух-воздух» соседним с РФ странам
Клинцевич прокомментировал сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами
МОК одобрил эскизы формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане
ЦИК разрешил Гордон открыть специальный счет для формирования избирательного фонда
ЦИК разрешил выдвиженцу от КПРФ Грудинину открыть избирательный счет и начать кампанию
Жириновский стал первым официально зарегистрированным ЦИК кандидатом в президенты
Сергей Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики
Американка открыла сайт по продаже маленьких искусственных пенисов для девочек
Лавров рассказал, что поддерживает свой загар в Сочи
СМИ: Россия и Турция подписали кредитное соглашение на поставку ЗРК С-400
Итальянские бизнесмены отсудили у Apple права на имя Стива Джобса
Китай опроверг информацию о перекачке нефти на корабли КНДР
В Испании умерла единственная дочь диктатора Франсиско Франко