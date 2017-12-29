Путин списал долги россиян по транспортному и имущественному налогу, накопившиеся к 2015 году

29 Дек. 21:23 2017-12-29T21:23:33+03:00

Президент подписал закон, признающий безнадежными к взысканию недоимки с физических лиц и предпринимателей

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, признающий безнадежными к взысканию долги по ряду налогов для физических лиц и предпринимателей, сформировавшиеся к 1 января 2015 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон списывает недоимки и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

Аналогично были списаны недоимки по налогам, пени и штрафы для индивидуальных предпринимателей. В том числе задолженности по страховым взносам, образовавшиеся у ИП и лиц, занимающихся частной практикой, по состоянию на 1 января 2017 года.

Амнистия не касается долгов по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, связанных с перемещением товаров через границу.

Ранее в ходе своей большой пресс-конференции глава государства отметил, что некоторые налоги ложатся тяжелым бременем на граждан и ИП, что не отвечает ни экономическим, ни государственным интересам.