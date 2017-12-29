2017-12-29T21:43:34+03:00
Экономика

Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатов

В настоящее время ведомство изучает полученные данные
Денис СУХОВ
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Россельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатовРоссельхознадзор проинспектировал турецких производителей томатовФото: EAST NEWS
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Россельхознадзор завершил инспекцию турецких производителей томатов, которые намерены поставлять свою продукцию в Россию. В настоящее время полученные данные анализируются, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что проверка прошла на предприятиях в различных регионах Турции с 24 по 29 декабря 2017 года, в соответствии с планом, предоставленном турецкой стороной.

На данный момент право поставлять свою продукцию на российский рынок имею только три турецких производителя томатов.

Напомним, с 1 ноября Россия разрешила ограниченные поставки томатов из Турции, объем которых до конца года не может превышать 50 тысяч тонн.

Запрет на ввоз овощей и фруктов из Турции был установлен в 2016 году в ответ на атаку турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 в Сирии.

До ухудшения двусторонних отношений томаты являлись основной статьей овощного экспорта Турции в Россию — объемы поставок достигали 360 тысяч тонн в год.

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