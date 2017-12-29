Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России
Турция будет самостоятельно обслуживать зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», приобретенные в России. Об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленности республики.
«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем – турецким персоналом», - заявили в турецком ведомстве.
Подчеркивается, что договор на поставку комплексов предусматривает дальнейшее технологическое сотрудничество сторон в рамках проекта.
Кроме того в сообщении секретариата отмечается, что Турция продолжает работы над созданием зенитно-ракетных систем собственного производства, для чего ведутся переговоры о сотрудничестве с разными странами.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что общая стоимость поставки С-400 Турции составит около 2,5 млрд долларов. Из них 45% Анкара заплатит в качестве аванса, а оставшиеся 55% предоставит российская сторона в качестве кредита.