Турция будет самостоятельно обслуживать ЗРК С-400, закупленные в России

29 Дек. 21:58 2017-12-29T21:58:08+03:00

Договор на поставку зенитно-ракетных систем предусматривает дальнейшее технологическое сотрудничество сторон,заявили в Анкаре

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Турция будет самостоятельно обслуживать зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», приобретенные в России. Об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленности республики.

«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем – турецким персоналом», - заявили в турецком ведомстве.

Подчеркивается, что договор на поставку комплексов предусматривает дальнейшее технологическое сотрудничество сторон в рамках проекта.

Кроме того в сообщении секретариата отмечается, что Турция продолжает работы над созданием зенитно-ракетных систем собственного производства, для чего ведутся переговоры о сотрудничестве с разными странами.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что общая стоимость поставки С-400 Турции составит около 2,5 млрд долларов. Из них 45% Анкара заплатит в качестве аванса, а оставшиеся 55% предоставит российская сторона в качестве кредита.