2017-12-29T22:51:13+03:00
Экономика

Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года

Также аналитики оценили доходность ценных бумаг, сырьевых активов и определили наиболее динамично растущие фондовые индексы
Денис СУХОВ
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Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 годаАгентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 годаФото: REUTERS
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Мозамбикский метикал стал наиболее прибыльной валютой по итогам 2017 года. Его курс к доллару США вырос на 21%, сообщают аналитики.

Второе место в подготовленном Bloomberg рейтинге привлекательных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый — за год они укрепились по отношению к доллару на 18%. А вот аутсайдером оказался узбекский сум, курс которого рухнул на 60%.

Самым выгодным вложением для обладателей сырьевых активов стали палладий, стоимость которого поднялась на 54%, а также медь и алюминий (+29%). эксперты связывают это с ожиданиями роста мирового потребления цветных металлов. А вот инвестиции в природный газ и продовольствие (кофе, сахар, соевые бобы) себя не оправдали.

Среди ценных бумаг лучшую доходность показали гособлигации Греции (60%), Белиза (38,7%) и Аргентины (30%). Больше всех (до 55%) потеряли владельцы облигаций Венесуэлы.

Самым динамично растущим фондовым индексом стал украинский UX (+80%), следом идут индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

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