Агентство Bloomberg назвало самые прибыльные валюты по итогам 2017 года
Мозамбикский метикал стал наиболее прибыльной валютой по итогам 2017 года. Его курс к доллару США вырос на 21%, сообщают аналитики.
Второе место в подготовленном Bloomberg рейтинге привлекательных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый — за год они укрепились по отношению к доллару на 18%. А вот аутсайдером оказался узбекский сум, курс которого рухнул на 60%.
Самым выгодным вложением для обладателей сырьевых активов стали палладий, стоимость которого поднялась на 54%, а также медь и алюминий (+29%). эксперты связывают это с ожиданиями роста мирового потребления цветных металлов. А вот инвестиции в природный газ и продовольствие (кофе, сахар, соевые бобы) себя не оправдали.
Среди ценных бумаг лучшую доходность показали гособлигации Греции (60%), Белиза (38,7%) и Аргентины (30%). Больше всех (до 55%) потеряли владельцы облигаций Венесуэлы.
Самым динамично растущим фондовым индексом стал украинский UX (+80%), следом идут индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).