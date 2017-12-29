2017-12-29T23:30:42+03:00
В мире

Конституционный суд ФРГ отказался отсрочить наказание 96-летнему бухгалтеру Освенцима

Оскар Гренинг приговорен к четырем годам заключения за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч заключенных лагеря смерти
Денис СУХОВ
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Оскар ГренингОскар ГренингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральный конституционный суд Германии отказался отсрочить наказание 96-летнему Оскару Гренингу, которого приговорили к четырем годам заключения за пособничество в убийстве не менее 300 тысяч заключенных лагеря смерти Освенцим.

Согласно версии обвинения, несмотря на то, что Гренинг никого не убил своими руками, он поддерживал режим, ответственный за массовые убийства. Сторона защиты настаивала, что в силу возраста и состояния здоровья, тюремное заключение нарушит конституционное право подсудимого на жизнь.

Гренинг, которого СМИ прозвали «бухгалтером Освенцима», добровольно поступил на службу в СС и в 1942-1944 годах работал в концлагере, где подсчитывал ценности и деньги, изъятые у прибывших узников. В 1944 году он по собственному желанию перевелся на фронт, попал в британский плен, и после войны был оправдан комиссией по военным преступлениям.

В отличие от многих бывших нацистов, Гренинг неоднократно рассказывал СМИ о том, что видел в Освенциме и выступал против отрицания Холокоста.

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