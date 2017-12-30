2017-12-30T00:00:48+03:00
Политика

На Украине освобожденных из ДНР и ЛНР пленных заподозрили в дезертирстве

На 14 человек, вернувшихся в Киев, заведены уголовные дела
Юлия ДИВЕЕВА
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Не все пленные из Донбасса попали к себе домой. Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАССНе все пленные из Донбасса попали к себе домой. Фото: Валерий МАТЫЦИН/ТАСС
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Вернувшихся из донбасского плена украинцев подозревают в дезертирстве. Как сообщил советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, уголовные дела заведены на 14 человек, из 74 возвращенных после обмена пленными с ДНР и ЛНР.

"Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", — написал Бирюков в Facebook.

По его словам, подозреваемых в дезертирстве «из гуманных соображений по отношению к родственникам» решили не отделять от всей группы при возвращении. Однако этим 14 человекам не будет выплачена единоразовая материальная помощь до окончательного решения суда.

"Мы не бросаем своих. Не выбираем "качество". Не обсуждаем "обстоятельства". Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения", - заверил Бирюков.

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