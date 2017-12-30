Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»
В пятницу вечером в прямом эфире первого канала состоялся финал шестого сезона телешоу «Голос». Победителем стал конкурсант из Дагестана Селим Алахяров. За него проголосовали 67,3% телезрителей.
Селим Алахяров. Песня победителя. Чертово колесо . Голос-6. Финал. Фрагмент выпуска от 29.12.2017.Селим исполняет песню Муслима Магомаева Чертово колесо . Музыку к песне написал Арно Бабаджанян, слова Евгений Евтушенко. В проекте Точь-в-точь песню исполнял Ренат Ибрагимов.
Также в финале за главный приз сражались Ян Гэ, Ладислав Бубнар и Тимофей Копылов.
В качестве памятного приза Селим получил статуэтку «Голоса», а также один миллион рублей и автомобиль. Как сообщал ранее Первый канал, все средства полученные от зрительского голосования будут переданы на благотворительност православной службе помощи "Милосердие".
Напомним, Селиму 29 лет. Он из Махачкалы. Закончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу академического вокала. Себя в будущем видит эстрадным исполнителем, хоть и с академической подачей. Алахяров из команды Александра Градского. Зрителям он запомнился сразу на слепых прослушиваниях красивым жестом - он преподнес букет алых роз Пелагее.
Селим Алахяров. Перемен . Голос-6. Финал. Фрагмент выпуска от 29.12.2017.Селим исполняет песню Хочу перемен! группы Кино . Вошла в альбом Последний герой 1989 года. Впервые прозвучала в фильме Сергея Соловьева АССА 1987 года. Вошла в список 100 песен, изменивших нашу жизнь журнала Time Out. Песня стала своеобразным гимном Перестройки. Кавер-версии песни записали МультFильмы , Надежда Кадышева, Звери .