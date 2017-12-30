Селим Алахяров стал победителем шестого сезона шоу «Голос»

СЕГОДНЯ 00:27 2017-12-30T00:30:05+03:00

В качестве приза он получил один миллион рублей и автомобиль

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В пятницу вечером в прямом эфире первого канала состоялся финал шестого сезона телешоу «Голос». Победителем стал конкурсант из Дагестана Селим Алахяров. За него проголосовали 67,3% телезрителей.

Селим Алахяров. Песня победителя. Чертово колесо . Голос-6. Финал. Фрагмент выпуска от 29.12.2017.Селим исполняет песню Муслима Магомаева Чертово колесо . Музыку к песне написал Арно Бабаджанян, слова Евгений Евтушенко. В проекте Точь-в-точь песню исполнял Ренат Ибрагимов.

Также в финале за главный приз сражались Ян Гэ, Ладислав Бубнар и Тимофей Копылов.

В качестве памятного приза Селим получил статуэтку «Голоса», а также один миллион рублей и автомобиль. Как сообщал ранее Первый канал, все средства полученные от зрительского голосования будут переданы на благотворительност православной службе помощи "Милосердие".

Напомним, Селиму 29 лет. Он из Махачкалы. Закончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу академического вокала. Себя в будущем видит эстрадным исполнителем, хоть и с академической подачей. Алахяров из команды Александра Градского. Зрителям он запомнился сразу на слепых прослушиваниях красивым жестом - он преподнес букет алых роз Пелагее.