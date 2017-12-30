В Москве побит новый температурный рекорд

СЕГОДНЯ 01:25 2017-12-30T01:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед Новым годом погода в столице бьет температурные рекорды. В пятницу в Москвы было 3,7 градуса тепла. Это рекордно высокое значение для 29 декабря в городе за все 139 лет метеорологических наблюдений, сообщает Гидрометцентр.

Так по данным синоптиков, к 21:00 в Москве атмосферное давление равнялось 750 миллиметрам ртутного столба. Максимальная температура воздуха в течение дня достигала плюс 3,7 градуса, а относительная влажность - 97%, передает ТАСС.

Напомним, синоптики обещали, что пик оттепели в Москве придется на пятницу, 29 декабря. Они прогнозировали, что за три дня до Нового года воздух в столице прогреется до +5...+6 градусов.

В Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет небольшой мороз – от 0 до -3 °C, а в последний день уходящего 2017 года в столице выпадет небольшой снег. В результате возможна небольшая гололедица на дорогах. Поскольку снежный покров будет не больше трёх сантиметров, столичным автомобилистам советуют быть внимательными за рулем.