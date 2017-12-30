В трейлере к сериалу «Черное зеркало» Путин обратился к народу Америки

СЕГОДНЯ 02:05 2017-12-30T02:05:05+03:00

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В трейлере к четвертому сезону сериала «Черное зеркало» президент России Владимир Путин выступает с обращением к американскому народу. Телеканал Netflix опубликовал видеоролик на своем канале на YouTube.

Презентация новых серий собрана из фрагментов сериала вперемешку с кадрами из реальных выпусков новостей, сюжеты которых рассказывают о митингах против президента США Дональда Трампа, акциях националистов в Шарлотсвилле, новинках робототехники и многом другом.

В какой-то момент на экране появляется Путин, который выступает с традиционным новогодним обращением к россиянам. Однако телеканал его переозвучил, и в трейлере президент РФ обращается к американцам.

Новогодний трейлер "Черного зеркала".Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к американскому народу

"Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья, будущее ярче, чем когда-либо", — говорит пародист голосом Путина.

Все это сопровождается бессмертным хитом шведской группы ABBA Happy New Year.

Сериал "Черное зеркало" рассказывает о влиянии современных технологий на жизнь. Четвертый сезон вышел в США 29 декабря.