2017-12-30T02:05:05+03:00
Телевизор

В трейлере к сериалу «Черное зеркало» Путин обратился к народу Америки

Телеканал Netflix презентовал новый сезон сериала [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин якобы обращается к народу Америки. Фото: кадр из трейлераПрезидент РФ Владимир Путин якобы обращается к народу Америки. Фото: кадр из трейлера
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В трейлере к четвертому сезону сериала «Черное зеркало» президент России Владимир Путин выступает с обращением к американскому народу. Телеканал Netflix опубликовал видеоролик на своем канале на YouTube.

Презентация новых серий собрана из фрагментов сериала вперемешку с кадрами из реальных выпусков новостей, сюжеты которых рассказывают о митингах против президента США Дональда Трампа, акциях националистов в Шарлотсвилле, новинках робототехники и многом другом.

В какой-то момент на экране появляется Путин, который выступает с традиционным новогодним обращением к россиянам. Однако телеканал его переозвучил, и в трейлере президент РФ обращается к американцам.

Новогодний трейлер "Черного зеркала".Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к американскому народу

"Уважаемые граждане Америки. Дорогие друзья, будущее ярче, чем когда-либо", — говорит пародист голосом Путина.

Все это сопровождается бессмертным хитом шведской группы ABBA Happy New Year.

Сериал "Черное зеркало" рассказывает о влиянии современных технологий на жизнь. Четвертый сезон вышел в США 29 декабря.

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