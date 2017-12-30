Пентагон изменит характер кампании против террористов в Сирии и Ираке
В 2018 году Пентагон планирует изменить характер военной кампании против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), проводимой в Ираке и Сирии. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, «уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой», передает ТАСС.
«В 2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его», - приводит слова Мэттиса пресс-служба Пентагона.
При этом глава оборонного ведомства не стал уточнять, какие изменения произойдут в военной операции против ИГ. Однако он признал, что часть боевиков смогла сбежать и скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии.
«Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей», — сказал глава Пентагона.