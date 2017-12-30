2017-12-30T02:41:43+03:00
Происшествия

Пентагон изменит характер кампании против террористов в Сирии и Ираке

Минобороны США признало, что часть боевиков смогла сбежать в долину Евфрата
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр обороны США Джеймс Мэттис.Министр обороны США Джеймс Мэттис.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 2018 году Пентагон планирует изменить характер военной кампании против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), проводимой в Ираке и Сирии. Об этом в пятницу заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, «уничтожение физического "халифата" ИГ в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой», передает ТАСС.

«В 2017 год заканчивается, последователи "халифата" находятся в бегах, мы уничтожаем его», - приводит слова Мэттиса пресс-служба Пентагона.

При этом глава оборонного ведомства не стал уточнять, какие изменения произойдут в военной операции против ИГ. Однако он признал, что часть боевиков смогла сбежать и скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии.

«Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей», — сказал глава Пентагона.

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