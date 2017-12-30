Глава Пентагона заверил, что число военных США на Украине не изменится

СЕГОДНЯ 03:04 2017-12-30T03:08:51+03:00

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Пентагон не намерен увеличивать число американских военных инструкторов на Украине. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет в планах, изменять это число", - сказал он.

Глава Пентагона заверил, что, несмотря на намерение Вашингтона поставлять Киеву оружие, роль военных советников США в республике останется неизменной, пишет ТАСС.

"Нет, я не вижу изменения роли Вооруженных сил США на Украине", - заявил Мэттис.

Он пояснил, что если изменения в составе и численности американских военных на Украине и происходят, то только по причине ротации.

Напомним, неделю назад Администрация США приняла решение осуществить на Украину поставки оборонительные вооружения для укрепления обороноспособности страны. В Госдепе подчеркнули, что помощь носит исключительно оборонительный характер.