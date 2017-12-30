Глава Пентагона заверил, что число военных США на Украине не изменится
Пентагон не намерен увеличивать число американских военных инструкторов на Украине. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Не думаю, что наша численность менялась в течение полугода, и такого сейчас не планируется. Совершенно нет в планах, изменять это число", - сказал он.
Глава Пентагона заверил, что, несмотря на намерение Вашингтона поставлять Киеву оружие, роль военных советников США в республике останется неизменной, пишет ТАСС.
"Нет, я не вижу изменения роли Вооруженных сил США на Украине", - заявил Мэттис.
Он пояснил, что если изменения в составе и численности американских военных на Украине и происходят, то только по причине ротации.
Напомним, неделю назад Администрация США приняла решение осуществить на Украину поставки оборонительные вооружения для укрепления обороноспособности страны. В Госдепе подчеркнули, что помощь носит исключительно оборонительный характер.
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