2017-12-30T05:03:38+03:00
Политика

Посол РФ в США: Трамп не передумал наладить отношения с Москвой

Антонов отметил, что у России вызывает сожаление новая Стратегия национальной безопасности США
Юлия ДИВЕЕВА
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Посол России в Вашингтоне Анатолий АнтоновПосол России в Вашингтоне Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп не отказался от намерений наладить отношения с Россией. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом, я делаю для себя вывод о том, что от желания поладить с РФ Трамп не отказался", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что эти намерения Трампа никто не ставит под сомнение. Но некоторые конкретные действия нынешней Администрации осложняют российско-американские отношения. Например, новая американская Стратегия национальной безопасности, передает ТАСС.

"Эту концепцию мы внимательно изучали, будем еще детально, под лупой рассматривать все слова, все выражения, которые там есть. Первое впечатление - это концепция вызывает сожаление в контексте российско-американских отношений", - отметил Антонов.

Он заверил, что Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном, несмотря на этот документ, в котором Россия и Китай названы конкурентами США на мировой арене.

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