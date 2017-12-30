Посольство РФ в США не выдало визу на въезд сенатору Конгресса

СЕГОДНЯ 05:56 2017-12-30T08:22:36+03:00

В дипмиссии подчеркнули, что Джоан Шаин находится в «черном» санкционном списке лиц, которым запрещен въезд в Россию

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Посольство России в США опровергло информацию о попытках создать препятствия делегации Конгресса совершить поездку в РФ. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении дипмиссии в Вашингтоне.

Российские дипломаты подчеркивают, что визу не получила лишь сенатор-демократ Джоан Шаин, которая находится в санкционном списке.

"Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными", - говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что предлагали варианты разрешения этой проблемы, в том числе выдачу виз на взаимной основе, передает ТАСС.

"К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - добавляют в посольстве.

Ранее американские СМИ сосбщили о том, что посолсьтво РФ отказало в визе американскому сенатору, что является "неудачным и контрпродуктивным" решением для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.