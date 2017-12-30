Посольство РФ в США не выдало визу на въезд сенатору Конгресса
Посольство России в США опровергло информацию о попытках создать препятствия делегации Конгресса совершить поездку в РФ. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении дипмиссии в Вашингтоне.
Российские дипломаты подчеркивают, что визу не получила лишь сенатор-демократ Джоан Шаин, которая находится в санкционном списке.
"Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что предлагали варианты разрешения этой проблемы, в том числе выдачу виз на взаимной основе, передает ТАСС.
"К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - добавляют в посольстве.
Ранее американские СМИ сосбщили о том, что посолсьтво РФ отказало в визе американскому сенатору, что является "неудачным и контрпродуктивным" решением для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.