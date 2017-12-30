2017-12-30T08:22:36+03:00
Политика

Посольство РФ в США не выдало визу на въезд сенатору Конгресса

В дипмиссии подчеркнули, что Джоан Шаин находится в «черном» санкционном списке лиц, которым запрещен въезд в Россию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments37
Посольство РФ в ВашингтонеПосольство РФ в ВашингтонеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Посольство России в США опровергло информацию о попытках создать препятствия делегации Конгресса совершить поездку в РФ. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении дипмиссии в Вашингтоне.

Российские дипломаты подчеркивают, что визу не получила лишь сенатор-демократ Джоан Шаин, которая находится в санкционном списке.

"Попытки представить эту ситуацию так, как будто визит был отменен из-за российской стороны, абсолютно предвзяты и являются ложными", - говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что предлагали варианты разрешения этой проблемы, в том числе выдачу виз на взаимной основе, передает ТАСС.

"К сожалению, это предложение было отклонено американской стороной", - добавляют в посольстве.

Ранее американские СМИ сосбщили о том, что посолсьтво РФ отказало в визе американскому сенатору, что является "неудачным и контрпродуктивным" решением для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Рой Джонс объявил о своем уходе из бокса
Неизвестный устроил стрельбу в кафе Лондона: пострадали два подростка
Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом
На трассе М-7 в Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
В МИД предупредили о последствиях развертывания сил НАТО вблизи России
Посол РФ в США об улице имени Немцова: "Мы примем любое решение"
В Совфеде назвали "детским лепетом" заявление об уязвимости Крымского моста
В метро Пекина запустили беспилотные поезда китайского производства
В США пранк игроков Call of Duty обернулся гибелью случайного мужчины
В Госдуме посоветовали Киеву не интересоваться Крымским мостом
Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации после биткоина
На российской военной базе Хмеймим в Сирии прошел новогодний концерт
Лукашенко пожелал, чтобы в новом году война на Украине закончилась
Запущенный с Байконура спутник Анголы успешно вышел в точку стояния
В Пентагоне рассказали, что в долине реки Ефрат скрываются террористы
ФАС: Цены на обезболивающее в России завышены в 10 раз
В Москве на путях Ярославского направления найдено тело мужчины
В США из-за аномальных холодов погибли по меньшей мере семь человек
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу в 2018 году
В Швеции неизвестные подорвали полицейскую машину
Украинский генерал заявил, что Крымский мост уязвим для ракетных атак