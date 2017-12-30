На Украине футболистов отстранили пожизненно за участие в матчах в ДНР
Восемнадцать спортсменов никогда не смогут заниматься футболом
На футбольных полях Донбасса играли и украинские командыФото: Игорь ЛИТВИНОВ
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Украинских футболистов наказали за то, что они принимали участие в матчах, проходивших на территориях народных республик в Донбассе. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение пожизненно отстранить от занятий футболом 18 спортсменов.
"КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе так называемой "ДНР", и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - цитирует Инерфакс заявление организации.
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