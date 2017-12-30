2017-12-30T08:19:52+03:00
В мире

Reuters: Нефть из России поставляется в КНДР

У Европейской службы безопасности нет доказательств того, что российские власти в курсе происходящего
Юлия ДИВЕЕВА
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В Европе считают, что российские танкеры поставляют нефть КНДРВ Европе считают, что российские танкеры поставляют нефть КНДРФото: REUTERS
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Нефть и нефтепродукты из России поставляются в Северную Корею, вопреки запрету ООН. С таким заявлением выступило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности.

Издание утверждает, что в октябре и ноябре российские суда осуществляли контрабанду. Европейской службе безопасности известно о нескольких таких случаях в 2017 году.

При этом Reuters подчеркивает, что нет доказательств того, что поставки нефти в КНДР осуществляются с ведома российских властей. Обвинения источников агентства основаны на данных морской разведки и спутниковых снимках российских кораблей, работающих в Тихом океане. На них зафиксированы «необычные перемещения некоторых российских судов», в том числе отключения транспондеров, которые позволяют установить точное нахождение корабля.

Ранее южнокорейские СМИ заявили, что Китай продолжает торговать нефтью с КНДР. Они сослались на снимки со спутников, на которых видно, как нефть из китайских танкеров переливают в северокорейский.

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