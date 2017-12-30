2017-12-30T07:14:26+03:00
Политика

Пентагон опроверг обвинения в поддержке боевиков ИГ* в Сирии

В ведомстве заверили, что США с партнерами работают над уничтожением террористов
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание Министерства обороны СШАЗдание Министерства обороны СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обвинения в том, что США поддерживают боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ* запрещена в РФ), являются абсурдными. С таким заявлением выступила официальный представитель Пентагона Ребекка Риберих.

«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ*, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ*. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой ИГ», — заявила она.

Представитель Минобороны США подчеркнула, что нет никаких подтверждений этих предположений. По словам Риберих, "у коалиции нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными", передает РИА Новости.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что атака боевиков на аэропорт Латакии и российскую авиабазу в Хмеймиме была невозможна без участия США.

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