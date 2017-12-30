2017-12-30T08:06:08+03:00
В мире

КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу в 2018 году

В Пхеньяне заверяют, что Северная Корея - "ответственная ядерная держава"
Юлия ДИВЕЕВА
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КНДР продолжит наращивать свой ядерный потенциалКНДР продолжит наращивать свой ядерный потенциалФото: REUTERS
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В 2018 году Пхеньян не собирается вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в официальном заявлении северокорейских властей, обнародованном агентством ЦТАК.

"КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет - не ожидайте изменений в ее политике", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Северная Корея является "ответственной ядерной державой", пишет ТАСС.

Наопним, на заседании Совета Безопасности ООН 15 декабря постпред Северной Кореи при организации Ча Сон Нам заявил, что власти страны намерены сделать КНДР самой мощной ядерной державой в мире. Дипломат заверил, что страна понимает всю ответственность и не допустит утечки ядерных технологий.

Тем не менее, 22 декабря с подачи США Совбез одобрил новый санкционный пакет против Северной Кореи. В него вошло топливное эмбарго и запрет поставок в КНДР практически любого электрооборудования и транспортной техники.

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