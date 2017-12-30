КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:06 2017-12-30T08:06:08+03:00

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В 2018 году Пхеньян не собирается вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в официальном заявлении северокорейских властей, обнародованном агентством ЦТАК.

"КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет - не ожидайте изменений в ее политике", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Северная Корея является "ответственной ядерной державой", пишет ТАСС.

Наопним, на заседании Совета Безопасности ООН 15 декабря постпред Северной Кореи при организации Ча Сон Нам заявил, что власти страны намерены сделать КНДР самой мощной ядерной державой в мире. Дипломат заверил, что страна понимает всю ответственность и не допустит утечки ядерных технологий.

Тем не менее, 22 декабря с подачи США Совбез одобрил новый санкционный пакет против Северной Кореи. В него вошло топливное эмбарго и запрет поставок в КНДР практически любого электрооборудования и транспортной техники.