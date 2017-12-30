В США из-за аномальных холодов погибли по меньшей мере семь человек

СЕГОДНЯ 08:19 2017-12-30T08:19:37+03:00

Морозы коснулись также и акул, туши которых нашли на берегу залива Кейп-Код

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Аномальные холода и снегопады стали причиной гибели по меньшей мере семи жителей средней и северо-восточной части США. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Так, два человека скончались от переохлаждения в Чикаго штата Иллинойс, а в Южной Дакоте насмерть замерзла 83-летняя женщина, которая покинула застрявший в сугробе автомобиль, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта. В этот день температура воздуха в регионе опустилась до -17 градусов. Еще четыре человека погибли в результате аварии, возникшей из-за гололеда на дорогах в Канзасе.

Между тем, поселок Эри в штате Пенсильвания оказался полностью заметен полутораметровым слоем снега. Многие местные жители не могли самостоятельно выбраться из дома, а пожилых и немощных людей приходилось кормить соседям. На помощь гражданам уже выехали спасатели.

Как сообщает газета New York Times, от переохлаждения погибли и несколько акул, туши которых были найдены на берегу залива Кейп-Код в штате Массачусетс.