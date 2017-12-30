2017-12-30T08:58:15+03:00
Экономика

ФАС: Цены на обезболивающее в России завышены в 10 раз

Повторная регистрация препаратов по предельной стоимости может обернуться для компаний возбуждением дела
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Федеральная антимонопольная служба выявила завышение цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 разФедеральная антимонопольная служба выявила завышение цены на препарат «Нексиум» более чем в 10 разФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Федеральная антимонопольная служба России выявила десятикратное завышение цен на обезболивающие препараты "Нексиум". Соответствующие выводы были сделаны по итогам анализа стоимости данного товара во всех формах выпуска.

Так, по сравнению с 13 другими странами цены на "Нексиум" в России завышены в 7-12 раз, и если в Хорватии этот препарат стоит 179,12 рублей, то в нашей стране - 1510 рублей.

Причиной установления такой необоснованно высокой отпускной стоимости стало предоставление компанией "АстраЗенека Фармасьютикалз" недостоверных сведений при регистрации отдельных лекарств. В результате ФАС отметил решение Службы по тарифам и пригрозил фирмам возбуждением дела о монополизации.

"Компании, которые не снизили свои цены в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, неизбежно столкнутся с отменой ранее зарегистрированных цен", - приводятся на сайте ведомства слова главы Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева

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