В Пентагоне рассказали, что в долине реки Ефрат скрываются террористы

СЕГОДНЯ 09:19 2017-12-30T09:19:12+03:00

По словам американцев, сейчас их войска уничтожают боевиков, "пытаясь спасти невинных людей"

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Часть боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ* продолжает скрываться в средней части долины реки Ефрат в Сирии. Такое заявление сделал глава министерства обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, некоторым боевикам удалось сбежать, и сейчас, в попытке "спасти невинных людей", американские войска в рамках коалиции уничтожают провозглашенный террористами халифат

"Мы уничтожаем их. Их столицей была Ракка, свои атаки они проводили через Манбидж. Этого больше нет. Табка, бывшая в оборонительном периметре Ракки, пала. Ракка была окружена и взята", — цитирует РИА Новости министра.

Напомним, что ранее американцев не раз обвиняли в пособничестве террористам. Так, ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что многие атаки боевиков были бы невозможны без участия США.

Между тем, в Пентагоне такие заявления назвали ложными и абсурдными.