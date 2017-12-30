В Пентагоне рассказали, что в долине реки Ефрат скрываются террористы
Часть боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ* продолжает скрываться в средней части долины реки Ефрат в Сирии. Такое заявление сделал глава министерства обороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, некоторым боевикам удалось сбежать, и сейчас, в попытке "спасти невинных людей", американские войска в рамках коалиции уничтожают провозглашенный террористами халифат
"Мы уничтожаем их. Их столицей была Ракка, свои атаки они проводили через Манбидж. Этого больше нет. Табка, бывшая в оборонительном периметре Ракки, пала. Ракка была окружена и взята", — цитирует РИА Новости министра.
Напомним, что ранее американцев не раз обвиняли в пособничестве террористам. Так, ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что многие атаки боевиков были бы невозможны без участия США.
Между тем, в Пентагоне такие заявления назвали ложными и абсурдными.