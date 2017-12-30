Лукашенко пожелал, чтобы в новом году война на Украине закончилась
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал, чтобы в предстоящем году вооруженный конфликт на востоке Украины был разрешен. Такое заявление глава республики сделал в ходе беседы с журналистами во время посещения клинического онкологического диспансера в Минске.
"Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", - приводятся слова президента его сайте.
Лукашенко подчеркнул, что украинцы являются для Белоруссии не просто соседями, поэтому в Минске все тяжело переживают из-за происходящего. По мнению главы государства, сейчас сторонам необходимо приложить максимум усилия для локализации данной проблемы, ведь если она разрастется, "то это отразится на многих".
Ранее президент Белоруссии уже говорил о том, что неспособность стран "навести порядок" в Донбассе свидетельствует о тяжелейшем кризисе в Европе.