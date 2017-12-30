2017-12-30T10:15:00+03:00
Политика

На российской военной базе Хмеймим в Сирии прошел новогодний концерт

Среди посетивших республику артистов оказалась певица Зара
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Для российских военных исполнили множество песен, в том числе о войнеДля российских военных исполнили множество песен, в том числе о войнеФото: Александр КОЦ
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Новогодний концерт состоялся на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Перед военнослужащими выступили такие артисты, как певица Зара, актер Сергей Маховиков, дуэт Антона и Виктории Макарских, а также ансамбль "Русская душа".

Праздничные мероприятия прошли не только на центральной площадке в культурном центре авиабазы, но и на отдаленных заставах. Так, например, актер и режиссер Маховиков исполнил для солдат несколько песен о войне, перед этим поинтересовавшись, чтобы те хотели услышать, а Зара передала военным письма с поздравлениями и словами поддержки от ребят из России. Между тем, Антон Макарский признался, что это не первое его выступление на базе, но вот в Сирии он впервые.

zara_musiczara_music
Почти год назад, в январе, когда Владимир Путин поздравил меня с присвоением звания Заслуженной артистки, я пообещала ему, что вновь выступлю на нашей базе в Хмеймиме. Конечно, если будет такая возможность. И вот, эта возможность появилась буквально несколько часов назад я вернулась из Сирии. Здесь у меня было два концерта, и для наших ребят, сражающихся на переднем крае борьбы с терроризмом, я старалась выложиться по максимуму. После вечернего концерта ко мне подошел один из генералов и сказал: Когда вы пели, молчала вся Сирия от Хмеймима до Евфрата . Более высокой похвалы я не слышала! #АрмияРоссии #Хмеймим #Сирия #27.12.2017
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"Я не знаю насколько больше радости - тому кому мы исполняем или нам, просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которая здесь присутствует", - цитирует ТАСС участника дуэта.

Напомним, что несколько российских баз в Сирии продолжат функционировать и после вывода войск.

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