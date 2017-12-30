На российской военной базе Хмеймим в Сирии прошел новогодний концерт
Новогодний концерт состоялся на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Перед военнослужащими выступили такие артисты, как певица Зара, актер Сергей Маховиков, дуэт Антона и Виктории Макарских, а также ансамбль "Русская душа".
Праздничные мероприятия прошли не только на центральной площадке в культурном центре авиабазы, но и на отдаленных заставах. Так, например, актер и режиссер Маховиков исполнил для солдат несколько песен о войне, перед этим поинтересовавшись, чтобы те хотели услышать, а Зара передала военным письма с поздравлениями и словами поддержки от ребят из России. Между тем, Антон Макарский признался, что это не первое его выступление на базе, но вот в Сирии он впервые.
"Я не знаю насколько больше радости - тому кому мы исполняем или нам, просто пообщаться, просто пожать руку и напитаться той силой и духом, которая здесь присутствует", - цитирует ТАСС участника дуэта.
Напомним, что несколько российских баз в Сирии продолжат функционировать и после вывода войск.