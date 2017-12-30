Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации после биткоина

СЕГОДНЯ 10:36 2017-12-30T10:36:34+03:00

Выпущенная в 2013 году криптовалюта Ripple, обогнала Ethereum и стала второй по капитализации Фото: REUTERS

С начала года рост стоимости токенов XRP составился более 30000%

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Криптовалюта под названием XRP, также известная как Ripple, стала второй по капитализации, не обогнав лишь биткоин.

За последний год рост стоимости данных токенов составил более 30000%. Только в пятницу Ripple подорожал в два раза и оценивается в 85 миллиардов долларов.

При этом, начальная стоимость данной криптовалюты была ниже цента, а еще 11 декабря составляла 25 центов. Сейчас Ripple торгуется по 2,17 доллара за одну единицу.

Ранее вторую позицию по капитализации занимал Ethereum (эфир), совокупная стоимость которого составляет 72 миллиарда долларов. На первом месте все еще находится биткоин с 244 миллиардами долларов.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, от других криптовалют Ripple отличает то, что он полностью контролируется одной компанией, которая имеет реальных клиентов и вкладывается в предпринимательство.