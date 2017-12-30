2017-12-30T11:15:13+03:00
Происшествия

В США пранк игроков Call of Duty обернулся гибелью случайного мужчины

Не знавшие о розыгрыше полицейские застрелили 28-летнего американца в дверях его дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один из офицеров полиции решил, что мужчина прячет на поясе оружие, и выстрелил в негоОдин из офицеров полиции решил, что мужчина прячет на поясе оружие, и выстрелил в негоФото: REUTERS
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В США пранк двух игроков Call of Duty закончился убийством 28-летнего мужчины. Инцидент произошел в штате Канзас, 28 декабря.

В экстренную службу позвонил неизвестный и сообщил, что застрелил своего отца и теперь удерживает мать в заложниках. При этом, звонивший оставил адрес дома, где все это якобы происходит.

Прибывшие на место правоохранители заняли позиции и постучали в дверь. Им открыл 28-летний Эндрю Финч, который на требование поднять руки, почему-то посмотрел вниз. Силовики решили, что у мужчины за поясом находится оружие и выстрелили в него. Полученное ранение оказалось смертельным, передает Associated Press.

Позже выяснилось, что американец стал жертвой двух геймеров. Один из них выдал этот адрес за свой, а его друг решил пошутить и сообщил в полицию о ложном убийстве, сообщает The Verge. Примечательно, что сам погибший не увлекался видеоиграми.

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